Kritik uyarı: Dilimlenmiş karpuz alırken dikkat... Çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Sıcak havalarda artan vücut ısısıyla birlikte susuzlukta hayati organlar için tehdit oluşturuyor. Uzmanlar vücutta sıvı etkisi yaratacak besinleri önerirken sodyum, potasyum ve magnezyum takviyesinin önemli olduğunu belirtirken Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, Sıcak yaz aylarının gelmesiyle birlikte nem artışına bağlı olarak vücut ısısı yükselirken metabolizma da sıcak havalara karşı etkilenerek terleme gerçekleşmekte diyerek açıkladı. Buna bağlı olarak vücudumuzda su ve mineral kaybı yaşanırken uzmanlar ise vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak besinler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yüksek seyreden sıcaklıklar ile beraberinde vücut ısısı da artarken beyin, kalp, karaciğer gibi diğer hayati organlarda da hasara yol açma ihtimali oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar terleyerek vücut ısısının dengede tutulamayacağını ifade etti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi hedefli bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler gibi) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Sıcak havalarda metabolizmanın uyum becerisini arttırmanın en önemli yollarından biri beslenmedir" dedi. Terleme ile vücudun mineral kaybı yaşadığını ve bunu önlemek amacıyla sodyum, kalsiyum ve potasyum kaynaklı besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Güngör, "Terlemeyle sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller büyük ölçüde kaybedilir. Mineral kayıplarının önüne geçmek için peynir, zeytin, kuru yemiş gibi sodyum kaynaklarından, yumurta, süt ve süt ürünleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum kaynaklarından, muz, pazı, patates ve baklagiller gibi potasyum kaynaklarından, tam tahıllar, badem, havuç, hurma, ayçiçeği ve muz gibi potasyum kaynaklarından zengin beslenmek gerekir. Su oranı yüksek, mevsimine uygun sebze ve meyvelerden destek alınmalıdır" ifade etti. Uzm. Diyetisyen Hande Güngör, meyvelerin de sıvı tüketim ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Yaz mevsimde öne çıkan su içeriğinden zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek, üzüm gibi yiyeceklerin çiğ tüketimi sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. Mide kramplarına sebep olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir. Bu gibi besinler tüketilecekse yavaş ve küçük porsiyonda tüketilebilir" dedi.