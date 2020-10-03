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Dünya Kuzey Kore liderinden Trump'a mesaj
Dünya

Kuzey Kore liderinden Trump'a mesaj

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 05:30:00 -
Kuzey Kore liderinden Trump'a mesaj

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgide, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin duygularını paylaştığı söylenirken, Jong'un Trump'ın bir an önce iyileşmesini umut ettiği açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in mesajında, Başkan Trump ve eşine en içten selamlarını ilettiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, eşinin ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Dün akşam geç saatlerde Trump, önlem olarak askeri bir hastaneye kaldırılmıştı.

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