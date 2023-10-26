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Gündem Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu
Gündem

Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 11:56:00 -
Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırı için "Bu, akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu ve etik dışı bir eylemdir." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin soruya, "İsrail, uluslararası hukuk kapsamında barış ya da savaş zamanında öncelikli olarak korunması gereken bir kamu sağlık kuruluşunu bombaladı. Bu, akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu ve etik dışı bir eylemdir." yanıtını verdi.

 

İsrail'in saldırıyı "açıkça ABD'nin örtülü himayesi altında" gerçekleştirmiş olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat ve verdiği destek, "İsrail'e Filistinlileri hiçbir endişe duymadan katletmesi için yeşil ışık yakmak" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "İsrail'in hastane bombalamasının hemen ardından ABD bu suçu örtbas etti ve olayın İsrail dışında birileri tarafından gerçekleştirildiği gibi bir safsatada bulundu. Bu, ABD'nin İsrail'in soykırımına göz yuman ve teşvik eden bir suç ortağı olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını veto etmesinin "küstah bir hareket" olarak kaydedilen açıklamada, "Küresel barışı baltalayan ve adaleti engelleyen ABD, İsrail'in Filistinlileri acımasızca öldüren korkunç savaş suçuna göz yumduğu ve teşvik ettiği için suçlanmaktan asla kaçamaz." değerlendirmesi yapıldı.
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Yorumlar

Bizim içerideki "ABD düşmanları ??? " bile söyleyemiyor bunu...

Aferin sana Kim Jong : "İsrail'in saldırıyı "açıkça ABD'nin örtülü himayesi altında" gerçekleştirmiş olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat ve verdiği destek, "İsrail'e Filistinlileri hiçbir endişe duymadan katletmesi için yeşil ışık yakmak" olarak değerlendirildi."

Gültekin

BÜTÜN DEVLETLER İSRAİL'İN SAVAŞ SUCU İŞLEDİĞİNİ İFADE EDİYOR AMA HİÇ BİRİ ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇMIYOR NEDEN?, YOKSA 10 MİLYONLUK İSRAİL'DEN Mİ KORKUYORSUNUZ? VEYA ONUN SAHTE DESTEKCİLERİNDEN Mİ KORKULUYOR?
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
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