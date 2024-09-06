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Dünya Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı
Dünya

Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 10:32:00 -
Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı

Kuzey Kore'nin Güney topraklarına "çöp balonu" fırlatması üçüncü gününde de sürdü.

Güney Kore, Kuzey'in dün geceden bu yana 260'tan fazla "çöp balonu" gönderdiğini ve bu eylemin üçüncü gününe girdiğini açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada Kuzey'in içinde çöp bulunan yüzlerce balonu arka arkaya ülkeye göndermeye devam ettiği bildirildi.

Üç gündür içlerinde çöp bulunan balonların Güney topraklarına gönderildiği belirtilen açıklamada, dün geceden bu sabaha kadar 260'ı aşkın "çöp balonunun" çeşitli kentlere düştüğü aktarıldı.

Fırlatılan çöp balonlarından 140'ının başkent Seul ve yakındaki Gyeonggi eyaletinin bazı bölgelerine düştüğü kaydedildi. Açıklamada, balonların büyük kısmında kağıt ve plastik şişelerin olduğu, herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmadığına vurgu yapıldı.

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

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