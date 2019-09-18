Kuzey Kore gemisi Rus askerlerine ateş açtı! Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açması sonuc 3 Rus askeri yaralandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Kuzey Kore’ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına aldı. Rusya söz konusu operasyonun görüntülerini paylaştı.

Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına dün ateş açmış, 3 Rus askeri yaralanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Kuzey Kore’ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına almıştı. FSB'den yapılan açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zvezda, dün gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı. Kaynak: Haber7

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