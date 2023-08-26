Kuzey Kore balistik füze, casus uydusu adımı paylaştı: BMGK’yı tam anlamıyla karıştırdı! Ağır fatura: Yetkililer arasında sert sözler

Kuzey Kore'nin balistik füze girişiminden bir gün sonra 25 Ağustos'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında tartışma çıktı. ABD, Arnavutluk, Ekvador, Franda, Japonya ve Malta'nın Kuzey Kore'yi kınamak üzere BMGK'yı çağırdığı toplantıda ABD ve müttefikleri ile Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasında tartışma yaşandı.

KUZEY KORE'YE Meşru müdafaa

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song, 2017 yılından bu yana sadece ikinci kez bir BMGK toplantısına katıldı. Kim Song, casus uydu fırlatmalarının "bağımsız ve yasal hakları olduğunu söyledi ve Kuzey Kore'nin bu girişiminin "ABD ve takipçilerinin düşmanca askerî eylemlerini caydırmak için meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.

"BMGK KARARLARINI TANIMIYORUZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Green, balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'nin BMGK karalarını tanımadığını ihlal ettiğini söyledi ve Kuzey Koreli mevkidaşı ise Green'in bu sözlerine karşılık Kuzey Kore'nin BMGK kararlarını hiçbir zaman tanımadığını ve gelecekte de onlarla sınırlandırılamayacağını söyledi.

Kim, ABD ve Güney Kore'yi "askerî çete" olarak nitelendirdi ve bu ülkeleri "Kore Yarımadası'nı devasa nükleer savaşın muhtemel olduğu bir alana çevirmekle" suçladı.

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ve Çin'in Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin gerilimi artırdığını söyledi. Thomas Greenfield ise Kuzey Kore'nin "balistik füze fırlatmalarının BMGK kararları ile yasaklı olmadığını" belirtti.

Greenfield, Kuzey Kore'nin Biden'ın diyalog çağrılarına cevap vermediğini söylerken Gang ise ortak tatbikatların rekor seviyeye çıktığını belirtti ve bu şartlar altında diyaloğun sürdürülemeyeceğine dikkat çekti.

KUZEY KORE CASUS UYGUDAN VAZGEÇMİYOR

Üç ay önce ilk kez uzaya casus uydu gönderme girişiminde bulunan Kuzey Kore, 24 Ağustos'ta bir deneme daha yaptı ve bir kez daha başarısız oldu. İkinci başarısız girişimin ardından Kuzey Kore Uzay Ajansı, Ekim ayında bir deneme daha yapacağını duyurdu.

O adım G7 Ülkeleri ve AB, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Denemesini Kınamıştı!

Öte yandan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadı. Ortak açıklamada, denemenin BMGK kararlarının ihlali olduğu ve bölgesel uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit olduğu vurgulandı. Kuzey Kore'nin füze denemelerini sürdürmesine rağmen uluslararası toplumun Kuzey Kore'yi kitle imha saldırıları ve balistik füze programlarını bırakmaya davet ettiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'ye kararlı ve sert bir yanıt verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurdu.

Kuzey Kore lideri kim?

Kim Jong-un, dünyanın "en ketum" devletlerinden birini yönetiyor ve kişisel hayatı hakkında çok az şey biliniyor. Kim'in eşinin Ri Sol-ju olduğu Temmuz 2012'de kamuoyunda yanyana ilk kez görünmelerinden bir ay sonra doğrulanmıştı. 19 Kasım 2022'de KCNA, baba-kızın fotoğraflarını ilk kez yayımlayarak Kuzey Kore liderinin kızının varlığını doğrulamış oldu. Baba-kızın fotoğraflarının ilk kez yayımlanmasından kısa süre sonra KCNA çifte ait diğer fotoğrafları Pazar günü paylaştı.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim JongUn füze denemesini yakından izliyor: Güney Kore ve ABD, ortak askeri tatbikata başlarken, Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını yerinde izlediği bildirilmişti.