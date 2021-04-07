Kuzey Kore açıkladı: Henüz rastlamadık

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, şimdiye kadar dünya genelinde 133 milyonu aşkın vaka ve 2.8 milyondan fazla ölüme neden oldu.

Dünyanın en izole ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de hiç vaka görülmediği iddia ediliyor.

Tüm sonuçlar negatif

Salgınla mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore’de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin koronavirüse yakalanmadığını ifade etti.

DSÖ’nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732’si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Tokyo Olimpiyatları kararı

Kuzey Kore’de koronavirüs şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, dün, sporcularını koronavirüs salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacağını açıklamıştı.

'ZOR DURUMDAYIZ' AÇIKLAMASI

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası yaptırımlar, koronavirüs salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkesinin zor durumda bulunduğunu söyledi.

Kim, ülkenin "çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu" ve "şimdiye kadar görülmemiş zor şartlardan geçtiğini" ifade etti.

Kim, partinin tabandaki örgütlenmesi olan 5 ila 30 kişilik işçi gruplarının faaliyetlerinden sorumlu olanlara, bu "en zor durum karşısında" halkın yaşam standartlarını yükseltmesine katkı sağlamalarını istedi.