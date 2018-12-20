Kuzey Kore, ABD'ye ayar verdi!

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmadığı sürece nükleer silah üretimine devam edeceğini duyurdu.

Dün Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Trump, Kim ile görüşebileceklerini açıkladı

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" ifadesi kullanılmıştı.