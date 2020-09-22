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Dünya 'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı
Dünya

'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı

Terör devleti İsrail “Kuzey Kalkanı" operasyonunun ilk aşamasını uygulamaya soktu. Bu kapsamda Lübnan sınırına 600 sığınak inşa edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:35:00 - 2020-09-22 08:38:19
'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı

Hükümetin izni ve gerekli bütçenin onaylanmasından sonra “Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasını devreye sokan İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesine karar verdi.

AA'nın İsrail Maariv Gazetesi'nden aktardığı habere göre, İsrail’in uygulamaya geçirdiği planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa edilmesi olduğu belirtildi.

İsrail roket veya füzelere karşı vatandaşlarının bulunduğu sivil yerleşim yerlerini korumak amacıyla riskli bölgelere güçlendirilmiş sığınaklar yapacak.

Maliyeti 30 milyon dolar

Haberde, "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının maliyetinin İsrail yönetimine faturası 103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olarak belirtildi.

Daha öncede Suriye ve Lübnan sınırlarına yakın yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar inşa edilmesi için ortaya konan 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar) değerindeki plan İsrail hükümeti tarafından onaylanmıştı.

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