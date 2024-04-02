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Dünya Kuzey Irak'ta PKK terörü: Bayat boyları lideri şehit oldu
Dünya

Kuzey Irak'ta PKK terörü: Bayat boyları lideri şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 02:30:00 -
Kuzey Irak'ta PKK terörü: Bayat boyları lideri şehit oldu

Irak Bayat boyları lideri Hüseyin Alloş Bayatlı, Türkmeneli’nin Kifri ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak'ın Kerkük bölgesinde yer alan Türkmeneli'nin Kifri ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Irak Bayat boyları lideri Hüseyin Alloş Bayatlı'nın şehit olduğunu açıkladı.

Drone saldırısında şehit oldu

Topçu yaptığı açıklamada, "Türkmeneli'nin Kifri ilçesinde düzenlenen alçak drone saldırısında şehit olan Irak Türklerinin Bayat boyları lideri Hüseyin Alloş Bayatlı'yı saygı ve rahmetle, katillerini lanetle anıyor, şehidimizin ailesine, Irak Türkmenlerine ve bütün Türk dünyasına başsağlığı diliyorum. El-Fatiha!..." dedi.

Alloş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazeye, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Hüseyin Alloş’un aile yakınları, çok sayıda yetkili ve vatandaşlar katıldı.
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