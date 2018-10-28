Kuzey Irak'ta 4 terörist paketlendi
Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi.28 Ekim 2018 Pazar 09:09
TSK, üs bölgemize saldırı hazırlığında bulunan dört teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 28 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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