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Gündem Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!
Gündem

Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 10:41:00 -
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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