Kuzey Irak'a hava harekatı Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edilirken, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar gelecek...

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