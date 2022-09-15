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Gündem Kuzey Irak yönetimi Mehmetçik için yol açıyor
Gündem

Kuzey Irak yönetimi Mehmetçik için yol açıyor

Mehmetçiğin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar sürerken, güvenliğin sağlandığı bölgelere teröristlerin dönüşünü engellemek ve operasyonları ilerletmek için çalışmalar yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:04:00 -
Kuzey Irak yönetimi Mehmetçik için yol açıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Irak’ın kuzeyine çöreklenen terör örgütü PKK’nın kökünü kurutmak için devam eden pençe serisi operasyonlar sürerken, bir taraftan da temizliğin sağlandığı, güvenli bölgelerden başlayarak yol yapımına başlandı. Kuzey Irak yönetimi tarafından yapılan çalışmalarda açılan yolların PKK’nın kalbi olan Kandil’e kadar uzanacağı belirtilirken, örgütün rahatsızlığı medya organlarının yaptığı haberlere de yansıdı. Yapılan haberlerde, “Kürdistan Demokrasi Partisi’nin 27 Ağustos’ta Türk askerleri için yol yapımına başladığı ve halen devam ettiği belirtiliyor” ifadeleri kullanılırken, Mehmetçik korkularını da dile getiriyorlar.

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