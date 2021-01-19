Kuzey Irak ve Bitlis'te... 11 PKK’lı terörist daha imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist izlemeye alındı. Teröristler bir süre sonra düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. İçişleri Bakanlığı ise Bitlis’te düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda son vuruşun dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildiği açıkladı. Sehi Ormanlarında Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Mardin’de ise terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık eden 22 kişi yakalandı.