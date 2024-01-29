Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattı ile Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır.

Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00 ve 17.00'de seferler yapılacaktır.

Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." (İLKHA)

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