0553 313 94 23

Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu! Değeri bilinmiyor

Kanada'daki bir madende bulunan 552 karatlık elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu açıklandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:16
Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu! Değeri bilinmiyor

Dominion Diamond Mines adlı madencilik firmasından yapılan açıklamada, Kanada'nın kuzey bölgesindeki bir madende, 552 karatlık sarı elmas bulunduğu belirtildi.

Açıklamada elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı.

Söz konusu elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu aktarılan açıklamada, daha önce 2015'te aynı madende bulunan 187,7 karatlık "Diavik Foxfire" adlı elmasın bu rekoru elinde tuttuğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:16
  1. Dominion Diamond
  2. Bilim Haberleri
  3. Kanada
  4. sarı elmas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    2. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    3. YPG'li teröristler mezarlarını..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu!..
    6. Voleybol Efeler Ligi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Cevizlibağ'daki tramvay kazası
    9. Turizm çalışanlarına TOKİ konutu
    10. Akıllı çocuk yaramaz mı olur?
    11. Türk jetleri vurdu! Çok sayıda..
    12. Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz..
    13. Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı..
    14. Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    17. İstanbul'da gasp operasyonu
    18. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    19. Hamas'tan önemli mesajlar! Kukla..
    20. Maçın ardından
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak