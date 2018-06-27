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Kuyuya düşen kızıl tilki kurtarıldı

Uşak'ta araştırma yapan akademisyenlerin su kuyusunda bulduğu kızıl tilki kurtarıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:41
Kuyuya düşen kızıl tilki kurtarıldı

Uşak'ın Karahallı ilçesi Paşalar köyü yakınlarında su kuyuları hakkında araştırma yapan Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. İsmail Ege ile Dr. Selahattin Polat, köy yakınlarında yaklaşık 7 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusunun dibinde bir tilki olduğunu fark etti.

Cep telefonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğüne ulaşan akademisyenler, tilkinin kurtarılması için yardım istedi.

Bölgeye giden doğa koruma memurları, susuzluktan yorgun düşen kızıl tilkiyi kurtarmak için merdivenle kuyuya indi.

Ekiplerin kısa sürede ulaştığı tilki, çuvala konulduktan sonra kuyudan çıkartıldı ve doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, tilkiyi görerek kendilerine bilgi veren akademisyenlere teşekkür ederek, "Doğal yaşamı korumak hepimizin görevi, akademisyen arkadaşlar fark etmese tilki orada ölürdü, bu duyarlılıklarından dolayı iki hocamıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:41
  1. Uşak
  2. kuyuya düşen tilki

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