Kuyumcuyu 'kuyumcu titizliği'yle soydu
Gündem

Kuyumcuyu ‘kuyumcu titizliği’yle soydu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kuyumcuyu ‘kuyumcu titizliği’yle soydu

Iğdır'da gece vakti bir kuyumcuya giren hırsız, 5-6 kilo arasında altın çalarak kayıplar akarıştı. Hırsızın sakin, dikkatli ve titiz davranışları kameralarca kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya gece yarısı 03.11 sıralarında motosikletle gelen bir kişi, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi.

Dükkana rahatlıkla giren şüphelinin kamerayı fark etmesi üzerine kaskını tamamen kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Telefonunun ışığını kullanarak içeride sakince dolaşan şüpheli, dikkatli şekilde topladığı 5-6 kilo ağırlığındaki altınla olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızın kimlik tespiti ve çalınan altınların bulunması için soruşturmanın sürdürdüğü öğrenilirken gerçek zararın yapılacak sayım sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

