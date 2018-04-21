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Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak

Altın ve mücevher sektörü temsilcileri, sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara ‘tek ses’ olarak çözüm bulmak için İstanbul Kuyumcular Odası’nda (İKO) bir araya geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:36
Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak

NEVZAT ORBAY

İKO Başkanı Mustafa Atayık, seçimlere girerken sektörde birlik ve beraberlik oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bizde ego olsun istemiyoruz. İstanbul Kuyumcular Odası olarak şu küçük, bu büyük demiyoruz, esnaflar arasında hiçbir ayrım yapmadan sektördeki herkesin odası olmak için çalışacağız” dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise burada en önemli konunun birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, öncelikle bir komite oluşturulması gerektiğini söyledi.

İTO Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı, bunun özlenen bir tablo olduğunu ifade ederken, İSO Kuyumculuk Komite Üyesi İlyas GençoğluKuyumculuk ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Altın üzerinden KDV ödenmiyor, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Faturalı hayata geçmemiz lazım” diye konuştu.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise sektörün problemlerinin bulunduğunu ve bunların çözümü için her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi. 

Kuyumcukent İşletme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, “Sektörler arasında birlik ve beraberlik olursa, ‘ben’ değil ‘biz’ düşüncesi olursa problemlerin kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Biz her türlü desteğe hazırız” mesajı verdi.

İKO Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı ise İstanbul’da ‘Dünya Altın Zirvesi’ yapmaya hazırlandıklarını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:36
  1. İstanbul Kuyumcular Odası
  2. İKO Başkanı Mustafa Atayık
  3. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar

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