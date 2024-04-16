Kuyumculardan altın açıklaması!

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Kızıltepeli kuyumcular, altın yatırımı için bir an önce alınması gerektiğini aksi takdirde fiyatların daha da yükseleceğini belirtti.

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle artış göstermeye devam ediyor.

Altın fiyatlarının yükselişini değerlendiren Kızıltepeli kuyumcular, Ortadoğu’da yaşanılan gerilimlerden dolayı altın fiyatlarında gittikçe artış yaşandığını dolayısıyla altın alacakların ve yatırım yapacakların bir an önce alması gerektiğine dikkat çekti.

Sürekli artan altın fiyatlarından memnun olmadıklarını ifade eden kuyumcular, insanların alım gücünün zayıf olduğundan fazla satış yapılmadığını aktardı.

“Vatandaşlarımıza her zaman altın almalarını tavsiye ediyoruz”

Savaş gerilimlerinden altının sürekli yükseldiğini ve yükselmeye devam edeceğini ifade eden Sultan Aydemir, “30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Altının son süreçte yükselişi halen devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna’daki savaş durumu ve yakın zamanda yaşanılan İsrail-Filistin savaşlarından ayrıca enflasyon verilerinin yüksek olmasından dolayı altın güvenli liman özelliğini korumakta. Bu vesileyle altın yükselişi devam ediyor. Bu minvalde artış devam da edecek. Şu anda altın her zaman alınabilecek bir yatırım aracıdır. Malum düğün sezonu olduğundan altın almaya bayağı rağbet ediliyor. Alacak ve yatırım yapacak olan vatandaşlarımıza her zaman altın almalarını tavsiye ediyoruz. Altın güvenli bir limandır. Gram altın 24 ayar külçe bazında 2 bin 590 lira olurken çeyrek altın ise 4 bin 260 liradır.” şeklinde kaydetti.

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"Sahtekârlar tarafından sahte altın piyasası çok sürülmektedir"

Sahta altın piyasası hakkında konuşan Aydemir, “Altın yüksek fiyatlarda olduğundan sahtekârlar tarafından sahte altın piyasaya çok sürülmektedir. Bunun önüne geçmek için ise güvenli ve bilinen markaların tercih edilmesi lazım. Bu konuda çok mağduriyetler oluştuğundan daha çok ehemmiyetli davranılması gerekir. Sahtecilik şu an yaygın olduğundan daha çok esnaf kuyumculardan altın alınmalıdır.” şeklinde aktardı.

"Kuyumcular olarak görüşümüz altın daha da yükselmeye devam edecek"

Altın fiyatları hakkında bilgi veren Mihdi Demir, “Altın fiyatları şu an bayağı yüksek durumdadır. 24 ayar has altın 2 bin 590, 22 ayar 2 bin 370, tam altın 17 bin 30, yarım 8 bin 520, çeyrek altın 4 bin 260 liradan satılıyor. Malum düğün sezonu başladı. Ancak fiyatların düğün sezonuyla çok ilişkisi yok. Daha çok Türkiye ekonomisi ile ilgilidir. Kuyumcular olarak görüşümüz altın daha da yükselmeye devam edecek. Sahte altın ile gerçek altını ancak kuyumcular ayırt edebiliyor. Genelde sesinden ve renginden anlaşılabilir.” ifadelerini kullandı.

“Şu an altın almak için uygun bir zamandır”

22 yıldır altın alım satım piyasasında olan Hakan Demir, düğün sezonu olduğundan şu an altın almanın ve yatırım yapmanın uygun bir zaman olduğunu belirterek, “Altın fiyatları malum olduğu üzere sürekli yükseliyor. Yatırım yapacak kişilerin de paraları olduğunda hemen altına yatırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü altın sürekli kazandırır. Şu an altın almak için uygun bir zamandır. Gram altının 3 bin yükselişine varacağını tahmin ediyoruz. Düğün sezonundan dolayı da altın şimdi alınmalıdır. Konuyla ilgili sahte altın piyasada çoğalmış durumda. Altının rengi ve sesinden ayırt edilebilir. Daha çok ayarlarıyla oynuyorlar. Müşteriler genelde anlamıyorlar. Bu konuda tecrübeli kuyumculara gösterilmesi lazım. Sürekli altın fiyatlarının yükselişinden memnun değiliz.” şeklinde konuştu. (İLKHA)