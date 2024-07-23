Kuyumcular uyarıyor! Elinde altını olanlar dikkat!

Yatırımcılar için güvenli bir liman olan altın fiyatları geçen hafta rekor üstüne rekor. Yatırımcı rekorların ardından kar satışlarını artırdı ancak büyük bir kesim altında kalmaya devam ederken kuyumculardan uyarı geldi.

Geride bıraktığımız haftada üst üste zirveyi tazeleyen altında kar satışları da yaşandı. 2 bin 620 liralık rekor fiyatlamadan dönen altın yeni haftada 2 bin 535 lira seviyelerine kadar düştü.

KAR SATIŞLARI YAPILDI

Güvenli liman olarak görülerek talep gösterilen gram altın, tarihi zirvesini gördükten sonra kar satışları gerçekleşti. Altındaki hareketlilik iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 535 liradan, çeyrek altın 4 bin 164 liradan, tam altın 16 bin 479 liradan işlem görüyor.

KUYUMCULAR ALIŞ POZİSYONUNUN SATIŞA DÖNDÜĞÜNÜ BELİRTİYOR

Kapalıçarşı esnafı Hacı Koçak, altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunarak ‘‘Sene başından beri vatandaşlar alış yönünde pozisyon alıyorlardı. Hızlı yükselişler görüldüğünde ise vatandaşlar kar satışı yapıyor. Vatandaşların alım satımı piyasayı çok fazla etkilemiyor. Uluslararası büyük fonların alım satımı altın fiyatlarında etkili oluyor’’ ifadelerini kullandı.

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Enflasyondan korunmak için vatandaşların altına yöneldiğini söyleyen Koçak, ‘’Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 483 dolar seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından bir gerileme görüldü. Bugün ise ons altın 2 bin 393 dolar seviyelerinde. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlarımıza uzun vade tutmalarını öneriyoruz’’ diye konuştu.

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