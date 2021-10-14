Kuyumcular o rakamları telaffuz etmeye başladı! Gram altında bomba tahmin

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma tüm hızı ile devam ederken uluslararası piyasada ons altının yaşadığı yükseliş iç piyasada rekor kıran dolardan destek bulunca gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Gram altında tekrar 540 TL beklentisi ağırlık kazanırken gram altın için 600 TL seviyesi de yeniden dillendirilmeye başlandı.

Sektörün nabzını tutan kuyumculardan da altın yorumu geldi. Kuyumcuların altın yorumları hem altına yatırım yapmak isteyenler hem de elinde altıın olan kişiler tarafından yakından takip ediliyordu. Elinde altını olanlara kuyumculardan güzel haber geldi. Uluslararası piyasada ons altın fiyatı ile altının destek bulması halinde 600 TL rakamı ilk kez kuyumcular tarafından telaffuz edildi.

Altın fiyatlar ne olur?

2020 senesinde pandemi döneminin en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatları yıl sonunda düşüşe geçmiş, 2021 senesine ise tarihinin en kötü başlangıcını yaparak yatırımcısını üzmüştü. Özellikle de ters pozisyonda yakalanan altın yatırımcısı mağdur olurken pandemide yaşanan yeni gelişmeler ve ekonomideki dalgalanmalar ile altın fiyatları da dalgalanmış, son derece sert iniş çıkışlar yaşamıştı.



Dolar kurunda yaşanan son yükseliş ile beraber 1 dolar 9 TL seviyesini görürken yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce yapmış olduğu açıklamasında altın fiyatlarının daha önce 520 TL - 530 TL bandına kadar çıktığını ve tekrar bu bandı göreceğini dile getirdi.

Gram altın 600 TL olacak mı?

Eğce "Ama çok ani bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Bu seviyelerde biraz kalacak gibi. Yükseliş sonrası vatandaşlar satış yapıyor genellikle. Çünkü 1 haftada 20 lirayı bulan bir artış oldu gram altında onun için vatandaşlar satışa yöneldi. Okulların da açılması ile düğün sezonu kapandı diyebiliriz. Dolar-TL kurunda bu kadar bir ani yükseliş beklemiyorduk.



Dolar yükselince euro ve altın da yükseldi, hatta altın ons bazında düşük bile kaldı. Eğer ons’da aynı yükseliş trendinde olsa gram altın 550-600 lira seviyelerini görebilir” diyerek ons altının biraz daha yükselmesi durumunda gram altının da 600 TL seviyesini görebileceğini dile getirdi.