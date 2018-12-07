Kuyumcular kredi kartında taksit yasağının kaldırılmasını istiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’i İstanbul’daki ofisinde ziyaret etti.

İKO açıklamasına göre, sektörün çözüm beklediği birçok konunun gündeme geldiği ziyarete İKO Başkanı Mustafa Atayık, Başkan Vekili Turhan Gürdal, Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı katıldı. Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri kuyumculukta kredi kartına getirilen taksit yasağı oldu.

İKO Başkanı Atayık, konuya lişkin olarak yaptığı açıklamada, 1 saati aşkın süren verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, BDDK Başkanı Akben’e taksit yasağının satışları çok olumsuz etkilediğini aktardıklarını, Yılbaşı ve Sevgililer Günü öncesi sektör olarak kuyumculukta taksitli satışların yeniden başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Kuyumculuk alışverişine getirilen taksit yasağının altın takı ve mücevher satışlarını yüzde 30-40 oranında olumsuz etkilediğini belirten Atayık, "Sektörümüzün hareket kazanacağı Yılbaşı ve Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bugün, bakıyorsunuz geri dönüşü olmayan cep telefonları satışlarında da taksit geri geldi. Altın ve mücevher gibi geri dönüşü olan, kötü günlerin ve ekonomik krizlerin tek çıkış noktası olan kuyumculuk sektöründe de taksitli satışların yeniden başlatılmasını istiyoruz. Türkiye’de sayıları 40 bini bulan ve 400 bin kişiye istihdam sağlayan bir mesleğin temsilcileri olarak ilgili devlet kurumları ve BDDK’dan taksit yasağının daha fazla zaman kaybetmeden kaldırıldığı müjdesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BDDK Başkanı’na yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması sürecine tüm kuyumcuların da dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Atayık, şunları kaydetti:

"Hurda altınların, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çalışmalarını destekliyoruz. Ancak, ekonomiye değer katan bu çalışmaların Türkiye’nin her mahallesinde, caddesinde, sokağında bulunan ve vatandaşla mükemmel bir iletişim kuran kuyumculuk sektörünü dışarıda bırakarak yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Şayet işin sürecin başında hurda altın toplanmasına sektör topyekün sürece dahil edilebilseydi, bugün toplanan hurda altınların 5-10 katı toplanabilirdi. 2008-2010 yılları arasında kuyumcular, 500 ton altın toplamıştı. Son yıllarda ise tüm reklam ve tanıtım çalışmalarına rağmen toplanan altın miktarı, 80 ton. Devlet, bankacılık ve kuyumcuların el ele verdiği bir sistemin kurgulanmasını istiyoruz. BDDK Başkanımız da görüşmemizde hurda altın toplanmasında kuyumcuların da dahil edilebileceği bir sistem üzerinde çalışılabileceğini bize söyledi. Kuyumcular, çok rahatlıkla mağazalarındaki POS cihazlarıyla sisteme eklenebilir. Böyle bir gelişme, 40 kuyumcu işletmesine hareket getirecektir."

İKO Yönetimi, görüşmede bankaların kredi faizleri ve teminat tutarlarını yükseltmesinin piyasadaki olumsuz yansımalarını da BDDK Başkanı’na anlattı ve bu konularda çözüm beklediklerini dile getirdi.

Atayık, "Geçtiğimiz haftalarda 6 bankanın temsilcileriyle de bir araya geldik ve yükselen kredi faizleri ve artan teminat oranlarıyla ilgili şikayetimizi aktardık. BDDK Başkanı, bankalarla kendilerinin de görüştüklerini ve kredi faiz oranlarının önümüzdeki süreçte kademeli olarak düşürüleceğini bize aktardı." değerlendirmesinde bulundu.







