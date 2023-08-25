Kuyumcular için kırmızı alarm!

Altını dünya standartlarındaki fiyatlarla ülkeye getirmek için çaba harcayan üretici-ihracatçılar, altına kota uygulanması ve ek vergi getirilmesi kararları ile zor durumda kaldı.

Dünya piyasalarındaki fiyatlarla altına erişmekte zorlanan kuyum sektörü, kota ve ek vergi kararlarının ardından maliyetleri karşılayamaz hale geldi. Birçok ülkede altın çıkışı olmadığı için DİR ile de ihracatta zorlanan sektör, çareyi yurt dışında şirket açmakta buldu.

Ekonomim’den İmam Güneş’in haberine göre, uygulanan kotanın yanı sıra, AB ve STA dışındaki ülkelerden yapılan ithalat için yüzde 20 ek vergi alınıyor.

Kuyum sektörünün gündeminde iki önemli konu bulunuyor. Birincisi dünya piyasalarındaki fiyatlarla altına erişmek, diğeri ise kota uygulanmasının sektöre yarattığı zarar. Bu konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile de görüşen sektör temsilcileri sözlü olarak destek alsa da henüz uygulamaya yansımış değil. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan randevu alan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu konuları gündeme taşıyacak. Sektör, 25 Ağustos Cuma günü yapılacak görüşmenin olumlu bir sonuç yaratacağını düşünüyor.