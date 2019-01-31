Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen genç kadın yakalandı Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen genç bir kadın, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (26) adlı kadının kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi. Olay polise haber verilirken güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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