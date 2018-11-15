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Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon düzenledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:42
Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon

Şanlıurfa'da kendilerine kuyumcu süsü veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bu durumundan faydalanarak "Pos" adı verilen kredi kartı tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

4 iş yerinde arama yapıldı

 

Operasyonda 4 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, çok sayıda pos makinesi, kredi kartı ve hesap defteri ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:42
  1. Şanlıurfa
  2. Urfa
  3. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü

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