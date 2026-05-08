  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi Nerede solcuların o çakma ekonomistleri şimdi? Dolara güvenenler havasını aldı Vahşice öldürülmüştü! Kübra'dan geriye kalan son doğum günü kutlaması yürek sızlattı Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi Her 10 kişiden 8'i farkında değil! Gıdaların üzerindeki tüketim tarihinde az bilinen detay! Neden her gün metrobüs yanıyor? 7 yılda 30 milyara yakın ihale verdiler şimdi bunun hesabını veriyorlar! Emeklilik dilekçesini geciktirenler o ödenekten oluyor!
Gündem Kuyumcu soygununda “eşekli kaçışa” ağır ceza
Gündem

Kuyumcu soygununda “eşekli kaçışa” ağır ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuyumcu soygununda "eşekli kaçışa" ağır ceza

Kayseri’de bir kuyumcuyu forkliftle hedef alıp altın çaldıktan sonra eşekle kaçtığı belirlenen sanığa, “hırsızlık”, “mala zarar verme” ve “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’de bir kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçtığı öne sürülen sanık hakkında yürütülen davada karar verildi. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ise salonda hazır bulundu.

FORKLİFTLE KEPENK VE CAMLARI KIRDI

İddialara göre sanık, düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırdıktan sonra iş yerindeki altınları çaldı.

Olay sonrası şüphelinin eşekle kaçtığı belirtilmişti.

Duruşmada önceki savunmasını tekrar eden sanık Mehmet Ç., beraatini talep etti.

Mahkeme başkanının, eve saklanan altınların yerini neden polise kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine sanık şu ifadeleri kullandı: "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tanık ve sanık ifadelerinin çeliştiğini belirtti. Savcı ayrıca sanığın etkin pişmanlıktan yararlanma iradesi göstermediğini ve çalınan altınların sanık tarafından değil, babası tarafından teslim edildiğini ifade ederek tutukluluğun devamını ve cezalandırılmasını talep etti.

TOPLAM 9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ç.’ye:

• “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçundan 7 yıl 6 ay

• “Mala zarar verme” suçundan 10 ay

• “İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!
İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!

Dünya

İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti
Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

Gündem

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23