Kuyumcu soyguncusu özel harekat polisi çıktı! Bıraktığı parmak izinden yakalandı
Ordu’da film sahnesini andıran kuyumcu soygunun zanlısı, Diyarbakır’da görev yapan bir özel harekat polisi çıktı. Kuyumcudan 170 altın bileziği alarak kayıplara karışan zanlının, olay sırasında kullandığı bant üzerinde bıraktığı parmak izi sayesinde yakalandığı öğrenildi.
25 Kasım’da Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Reşadiye Caddesi’nde Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanına başında kaskla giren kişi, dükkâna girer girmez çalışanı tabancayla tehdit etti. Yanında getirdiği çantaya bilezikleri doldurmasını isteyen saldırgan, daha sonra çalışanın el ve ayaklarını bantla bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli, vitrindeki 170 bileziği alarak hızla olay yerinden kaçtı.
TEK HATASI ELE VERDİ
Soyguncunun kimliğini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri, bant üzerindeki parmak izi eşleşmesiyle şüpheliyi tespit etti. Hırsızlığın failinin, özel harekat polisi Cumhur Yılmaz (28) olduğu belirlendi. Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla Yılmaz, görev yaptığı Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumhur Yılmaz’ın, çaldığı altın bilezikleri olaydan iki gün önce kiraladığı evde sakladığı tespit edildi.