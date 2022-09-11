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Ekonomi Kuyumcu altın fiyatları -11 Eylül Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Altında anlık son durum
Ekonomi

Kuyumcu altın fiyatları -11 Eylül Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Altında anlık son durum

En çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor.11 Eylül Pazar 2022 Kuyumcu canlı altın fiyatları - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu ne oldu? Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. CANLI ALTIN FİYATLARI - 11 Eylül Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum İşte 11 Eylül Pazar günü altındaki son durum...

Yeniakit Publisher
2022-09-11 08:55:00 - 2022-09-11 09:08:02
Kuyumcu altın fiyatları -11 Eylül Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Altında anlık son durum

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte tüm dünyada hızla artmaya başlayan enflasyon oranları sonrası, birçok kişi tarafından ‘güvenli liman’ olarak görülen altına ilgi yeniden arttı.

CANLI ALTIN FİYATLARI - 11 Eylül Pazar günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? Son durumu merak eden vatandaşlar için  11 Eylül 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik.
11 Eylül Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

Gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.006,82

Gram altın satış: 1.007,11

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.655,00

Çeyrek altın satış: 1.671,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.301,00

Yarım altın satış: 3.341,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.601,00

Tam altın satış: 6.667,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.742,00

Cumhuriyet altını satış: 6.844,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.774,00

Ata altın satış: 6.835,00

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 922,20

22 ayar altın satış fiyatı: 952,26

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 16.402,00

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 16.655,00

 
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