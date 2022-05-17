Kuyruk yağı kremi tarifi: Kuyruk yağı dize nasıl sürülür? Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası

Kuyruk Yağı Nedir?

Hayvanların omurgasının son kısmında bulunan kuyruk yağı katı halde bulunan bir hayvansal yağdır. Bu yüzden don yağı olarak da bilinir.

Kuyruk yağı dize nasıl sürülür?

Diz ağrıları günlük yaşamda zaman zaman hissedilen ağrılardır. Özellikle ilerleyen yaşlarda eklemin aşırı kullanımı, zorlanması veya bazı hareketlerin sonucunda dizlerde ağrılar olabilir. Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina’nın uygulamaları arasında olduğu söylenilen kuyruk yağı uygulamasını hiç duydunuz mu? Kuyruk yağı dize faydaları içeriğinde bulunan D vitamininden dolayı kemik yapısını güçlendirmekle beraber diz ağrılarına iyi geliyor. Hayvansal yağlardan en yaygını olan kuyruk yağı, ağır kokusu ve tadı nedeniyle çoğu kimse tarafından tüketilmez. Fakat uzmanlar miktarına dikkat edilerek tüketilmesini tavsiye ediyor.

Peki kuyruk yağı nedir, faydaları nelerdir? Kuyruk yağı diz ağrılarına iyi gelir mi? İşte kuyruk yağı hakkında merak edilenler...

Kuyruk Yağının Hiç Duymadığınız 6 Faydası

1) Kas ve Kemik Gelişimini Destekler

Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.

Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir.

Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir.

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kuyruk yağında omega yağ asitleri bulunur. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağları asitleri bakımından zengindir.

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur.

Vücudu enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.

3) Kolajen Üretimi Sağlar

Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır.

Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir.

4) Kalp Sağlığını Korur

Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir.

Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir.

Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir.

5) Ağrı Kesicidir

Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir.

Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi.

Kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz.

6) Boyun Fıtığına İyi Gelir

Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir.

Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır.

Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!

Kuyruk yağı dize nasıl sürülür? kuyruk yağı kremi nasıl yapılır?

Kesilen kuyruk yağlarını tencereye koyup aynı seviyeye kadar su ekliyoruz. Su kaynayıp yağı eritmeye başlayınca eriyip yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla tencere üzerinden alıyoruz ve bir kaba koyuyoruz. Kaba konan yağ donacak ve krem kıvamını alacaktır. Bu kremi 1 cm kalınlığında ağrıyan bölgeye sürüyoruz.

Diz için kuyruk yağı nasıl kullanılır?

Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır. Tabii günümüzde bu tip ağrıların yaşandığı zaman doktor tavsiyelerine uyulması ve doktor önerilerine uyularak ilaç tedavisi uygulamak her açıdan fayda sağlayacaktır.

Kuyruk Yağı Maskesi Yapımı

Kuyruk yağının içeriğinde kolajen miktarı fazladır. Bu yüzden cilt yenileme ve hücreleri onarma özelliği bulunur. Bu özellikleri ile kişiler kuyruk yağı le ciltlerine maske uygulamak isteyebilirler. Ancak bu doğru bir uygulama değildir. Cilt hassasiyetleri değişkenlik gösterdiği için kuyruk yağı gibi güçlü bir bileşeni yüzünüze uyguladığınızda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kuyruk yapı maskesini evde uygulamak yerine bu içerikle yapılmış kozmetik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Kuyruk yağı zararları

Zararı yok denilemez fakat ölçülü şekilde tüketildiğinde faydaları hissedilir. Kuyruk yağı sık sık tüketildiğinde kilo almaya neden olabilir. Bu nedenle kuyruk yağını ölçülü ve zaman zaman tüketmeniz önerilir. Hayvansal kaynaklı bir yağ türü olduğu için sıkça tüketim sonucunda kolesterol düzeyini de etkileyebilir.