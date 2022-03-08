Kuyruk yağı faydaları neler? Kuyruk yağı cilde nasıl uygulanır?

Son zamanlarda pek çok kişi yüze kuyruk yağı sürmenin uygun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, kuyruk yağını doğrudan cilde sürmek uygun mu?

Kuyruk yağı nedir?

Kuyruk yağı, genellikle hayvanların omurgasının sonunda kuyruk bölümünde birikin yağlı kısımdır. Oda sıcaklığında da katı bir haldedir. Kuyruk yağına don yağı ismi de verilir. Mutfakta yemeklere lezzet vermesi için kullanılır. Hatta don yağı sabunun en önemli ham maddesidir. Aynı zamanda mum yapımında da bu yağdan faydalanılır.

Kuyruk yağı faydaları neler?

Kuyruk yağı kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kuyruk yağı omega-3 açısından zengindir.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olan kuyruk yağı antioksidan etkisi gösterir.

Sinir hücrelerinin güçlenmesini sağlayan kuyrukyağı damar tıkanıklığının oluşmasını engeller.

Kuyruk yağı cilt sağlığı için son derece önemlidir.

Kuyruk yağı yeni hücrelerinin oluşmasına yardım eder.

Kuyruk yağının zararları var mı?

Kuyruk yağı sağlıklı yağlardan biridir. Ancak sağlıklı her şeyin fazla tüketimi zararlıdır. Bu sebeple kuyruk yağını ölçülü tüketmek özellikle kolesterol sorunu yaşamamak adına önemlidir.

Kuyruk yağı cilde nasıl uygulanır?

Bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kuyruk yağının doğrudan cilde uygulanması uzmanlarca önerilmez. Ancak diz ağrıları için kuyruk yağı uygulanabilir. Bunun için bir parça kuyruk yağını bir bandajla dizinize sarabilirsiniz. Ancak bu noktada da kuyruk yağının uzun süre ciltte tutulmaması gerekiyor.