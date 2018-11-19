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Kuyruğu kesik kedileri, büyü için kullanmışlar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde son günlerde kuyruğu kesilmiş olarak görülen kediler, ilçedeki hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:53
Kuyruğu kesik kedileri, büyü için kullanmışlar

İstanbul Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde son günlerde kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri bunun 'büyü' için yapıldığını öne sürdüler.

Son aylarda mahallede kuyruğu kesilmiş sokak kedilerini görenler  hayvanlara yapılan işkencenin sorumlularının bir an önce bulunarak, cezalandırılmalarını istiyor. Mahallede esnaflık yapan Harun İrten "Son zamanlarda mahallemizde hayvanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Kuyruğu kesilmiş kedi gördüm. Veterinere götürmek için yaklaştım ama korktuğu için benden kaçtı. 1 ayda kuyruğu kesilmiş 12 tane kedi gördüm. Bunu yapan insan olamaz " dedi.

'Büyü için kullanıldı'

Utku Arif Kavak ise, "2 aydır bu konuyu araştırıyoruz. Konunun kedilerin kara ve gri renklerde olmasından dolayı kuyruklarının belli kısımlarının kesilmesi, yer yer komple kesilmesinden dolayı bunun 'büyü' olduğu kanaatindeyiz. Yaşadığımız mahallede bu tür vakaları daha önce duyduk. Mahallemizde falcılık yoğun olduğundan dolayı sokak kedilerinin kuyruklarının büyüde kullanıldığını düşünüyoruz" dedi

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:53
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  3. Sultangazi Gazi Mahallesi
  4. Kuyruğu kesik kediler
  5. hayvanlara şiddet

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