Kuymak tarifi 2 kişilik. Kuymak malzemeleri nelerdir?
Bu tarifle mısır unu, tereyağ ve peynirin eşsiz uyumunun tadını çıkarın.
Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet.
2 Kişilik Kuymak Tarifi Nasıl Yapılır?
Küçük bir sahanda tereyağını orta ateşte eritin. Tuz ve mısır ununu ekleyip tahta kaşık ile yaklaşık 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Mısır unu renk alınca suyu karıştırarak 3 seferde ekleyin. Altını kısıp peyniri iri parçalar halinde ekleyin.
Afiyet olsun