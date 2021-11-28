Kuymak tarifi 2 kişilik. Kuymak malzemeleri nelerdir?

Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet.

2 Kişilik Kuymak Tarifi Nasıl Yapılır?

Küçük bir sahanda tereyağını orta ateşte eritin. Tuz ve mısır ununu ekleyip tahta kaşık ile yaklaşık 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Mısır unu renk alınca suyu karıştırarak 3 seferde ekleyin. Altını kısıp peyniri iri parçalar halinde ekleyin.

Afiyet olsun