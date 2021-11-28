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Kadın - Aile Kuymak tarifi 2 kişilik. Kuymak malzemeleri nelerdir?
Kadın - Aile

Kuymak tarifi 2 kişilik. Kuymak malzemeleri nelerdir?

Bu tarifle mısır unu, tereyağ ve peynirin eşsiz uyumunun tadını çıkarın.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:49:00 - 2021-11-28 22:54:52
Kuymak tarifi 2 kişilik. Kuymak malzemeleri nelerdir?

Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet.

2 Kişilik Kuymak Tarifi Nasıl Yapılır?

Küçük bir sahanda tereyağını orta ateşte eritin. Tuz ve mısır ununu ekleyip tahta kaşık ile yaklaşık 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Mısır unu renk alınca suyu karıştırarak 3 seferde ekleyin. Altını kısıp peyniri iri parçalar halinde ekleyin.

Afiyet olsun 

 

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