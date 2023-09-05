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Gündem Kuvvetli yağış o ilimizi çok fena vurdu: Bölgeye AFAD sevkedildi
Gündem

Kuvvetli yağış o ilimizi çok fena vurdu: Bölgeye AFAD sevkedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:16:00 -
Kuvvetli yağış o ilimizi çok fena vurdu: Bölgeye AFAD sevkedildi

Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu. Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.
Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi.  Bölgeye AFAD ve  itfaiye ekipleri sevk edildi.

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