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Dünya Kuveyt’ten LGBT’ci ABD’li elçiye fırça
Dünya

Kuveyt’ten LGBT’ci ABD’li elçiye fırça

Körfez ülkesi, Kuveyt bayrağını LGBT bayrağı şeklinde gösteren ABD’li diplomat Holtsnider’i dışişlerine çağırıp muhtıra verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:11:00 -
Kuveyt’ten LGBT’ci ABD’li elçiye fırça

Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Holtsnider, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında Kuveyt bayrağı üzerinden “eşcinselliği” destekleyen paylaşımlar yapılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Holtsnider’in bakanlıkta Kuveyt Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevvaf el-Ahmed ile görüştüğü belirtildi.

Ahmed’in, Holtsnider’e Kuveyt devletinin ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından eşcinselliği destekleyen tweetleri reddettiği mesajını ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, büyükelçiliğin Kuveyt’te yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyması gerektiği vurgulanarak, Holtsnider’e bu tür paylaşımlar yayınlamama yükümlülüğünü vurgulayan bir muhtıra verildiği aktarıldı.

ABD Büyükelçiliği önceki gün, Başkan Joe Biden’ın sözlerinden bir alıntı içeren ve Kuveyt bayrağını LGBT bayrağı şeklinde gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

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