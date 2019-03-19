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Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi

Kuveyt Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimini azaltma kararına uyacağını belirtti.

19 Mart 2019 Salı 06:21
Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi

Kuveyt Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimini azaltma kararına uyacağını belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada Bakan Fadıl, ülkesinin OPEC'in günlük ham petrol üretimini azaltma kararına uyacağını ifade etti.

Kuveyt Petrol Bakanı ayrıca bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de toplanan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısına katıldı.

OPEC ile OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan JMMC'den yapılan açıklamada, petrol üretim kısıntısı anlaşmasının ele alınacağı nisan ayındaki OPEC toplantısının iptal edilmesine yönelik tavsiyede bulunulduğu bildirilmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkeler, Aralık 2018'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları toplantıda, 2019'un ilk 6 ayında toplam petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

OPEC önderliğinde alınan günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararının 2019’un sonuna kadar uzatıp uzatılmayacağının 25-26 Haziran'da Viyana’da yapılacak toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Kuveyt'te petrol endüstrisi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 50'sini, ihracatının yüzde 95'ini, gelirlerin ise yüzde 80'ini oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 06:21
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