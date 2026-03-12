  • İSTANBUL
Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev
Dünya

Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev

Bölgedeki ABD ve İsrail uşaklığı, Kuveyt topraklarına da ateş düşürdü! ABD-İsrail şer ittifakının İran’a yönelik kalleş saldırılarının ardından başlayan misilleme dalgası Kuveyt’e ulaştı. Ülkenin güneyindeki bir binayı hedef alan İHA saldırısında 2 kişi yaralanırken, Siyonist uşaklığı yapan bölge yönetimlerinin korkusu bir kat daha arttı. İran lideri Hamaney dahil 1348 şehidin intikamı için yemin eden direniş güçleri, emperyalist üslere yataklık eden her noktayı hedef almaya devam ediyor!

Orta Doğu’da saflar netleşirken, ABD ve Siyonist İsrail’in İran’da gerçekleştirdiği 1348 şehitli katliamın yankıları sürüyor. 28 Şubat’ta başlayan emperyalist saldırılara karşı İran’ın başlattığı misilleme operasyonları çerçevesinde, bu kez Kuveyt’in güneyinde bir bina İHA’larla vuruldu. Kuveyt ordusu olayı doğrularken, bölgedeki ABD askeri varlığının güvenliği bir kez daha tartışmaya açıldı.

Kuveyt, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt ordusu Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, Kuveyt'in güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) binaya isabet ettiğini olayda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılar tedavi altına alınırken, hedef alınan binada hasar meydana geldi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya konuşan İtfaiye Sözcüsü Muhammed el-Garib, hedef alınan binada yaşayanların tahliye edildiği ve binada çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

