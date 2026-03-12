  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk kez açıkladı! Tedavi gelişmesi: Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı FBI’dan İran uyarısı! ABD’yi karıştıran iddia Maden ihalelerinde ‘yeni nesil’ dönem: E-ihale geldi, 2017 yönetmeliği tarih oldu Toroslar’da manzara değişti! Obruklar karla doldu
Kültür Sanat
17
Yeniakit Publisher
Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı
AA Giriş Tarihi:

Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2019 yılındaki resmi açılışından bugüne 4 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

#1
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark ettiği ören yerinde, en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

#2
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1995'ten bu yana ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

#3
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Kazılarda aynı zamanda 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

#4
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Elde edilen buluntular üzerine tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Göbeklitepe, 2 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Koruma çatısı ve çevre düzenlemesinin ardından Göbeklitepe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Mart 2019'da yapıldı.

#5
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

UNESCO ile dünyaya açılan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle önemli ölçüde arttı.

#6
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Bölgeye düzenlenen kültür ve turizm gezilerinin önemli duraklarından biri haline gelen Göbeklitepe, 2019'da ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

#7
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi, açıldığı 2019'dan bu yana toplam 4 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarının insanlık tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

#8
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Kazılarda elde edilen önemli sonuçlarla birlikte Göbeklitepe'ye olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini aktaran Uludağ, "2018 yılında Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2019 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Göbeklitepe'de özellikle ziyaretçi yoğunluğu artmış oldu.

#9
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte Göbeklitepe'de arkeolojik kazılar da devam etti. Özellikle 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte ve sonraki yıllarda ziyaretçi sayılarında çok önemli, ciddi artışlar görüldü.

#10
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Şu an geldiğimiz noktada 2026 yılının şubat ayı sonu itibarıyla 4 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaşmış durumdayız, gerçekten de çok ciddi bir rakam." dedi.

#11
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Uludağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Roma'daki Kolezyum'da ve bu yıl da Almanya'da açılan Göbeklitepe sergilerinin ören yerinin tanıtımı noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

#12
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Göbeklitepe ile birlikte insanlık tarihine yönelik önemli bilgilere ulaşıldığını anlatan Uludağ, şunları kaydetti: "Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik kazılarla birlikte aslında bu döneme ait bilgiler güncellenmiş oldu. Göbeklitepe, keşfedilmeden önce neolitik dönemle ilgili bilgiler maalesef çok net değildi.

#13
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Günümüzden 12 bin yıl öncesine ait insanların özellikle yaşam sistemiyle, inanç sistemiyle ilgili doğayla olan bağları, hayvanlarla olan bağları, yerleşik hayata geçişi, tarımla ilgili gelişmelerin hepsini Göbeklitepe'nin keşfiyle birlikte anlamış olduk.

#14
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Çünkü Göbeklitepe'de yapılan bu özellikle sütunlar, dikili taşlar ve bu dikili taşların üzerindeki semboller bizim dönemi aydınlatmamızı sağladı."

#15
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Ziyaretçilerden Türkmenistanlı Amangul Oazova, Göbeklitepe'nin kendisini çok etkilediğini, tarihin sıfır noktasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu, ülkesine döndüğünde burayı herkese tavsiye edeceğini söyledi.

#16
Foto - Tarihin sıfır noktası 4 milyon turist ağırladı

Filistinli Nıbai Khalil ise Göbeklitepe'de kendisini çok farklı hissettiğini, buradaki yapıların kendisini etkilediğini, herkesin burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehri karıştıran gayrimeşru ilişki iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç
Gündem

Şehri karıştıran gayrimeşru ilişki iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç

Ardahan'da bir vali yardımcısının, bir kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayd..
İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu
Dünya

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Türkiye'den S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye'den S-400 açıklaması

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili açıklama yaptı.
ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!'
Dünya

ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!'

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), İran'da sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri tesislerden uzak durmaları konusunda ..
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya, Asya Kupası’nda İran Milli Marşı'nı okumadıkları için ülkelerinde hain ilan edildikten sonra sığınma talebinde bulunan İranlı ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23