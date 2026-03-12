Zehra 10 gündür kayıp: Eskişehir emniyeti teyakkuza geçti!

2 Mart Pazartesi gününden bu yana sırra kadem basan Zehra Üzüm için ailesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulunmuştu. Aradan geçen 10 güne rağmen Zehra’dan tek bir hayat belirtisi gelmemesi endişeleri en üst seviyeye çıkardı. ESKİŞEHİR Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarını ve tüm ihbarları titizlikle inceleyerek arama çalışmalarını kentin dört bir yanına yaydı.

EGM’den vatandaşa "destek" mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Zehra’nın bulunabilmesi için şehirdeki vatandaşların cep telefonlarına acil kodlu bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, vatandaşlardan çevresine karşı duyarlı olmaları istenirken küçük kıza dair eşkal bilgileri de detaylıca paylaşıldı.

Kayıp Zehra'nın Eşkal Bilgileri:

Boy: 1,50 m

1,50 m Kilo: 45 kg

45 kg Fiziksel Özellikler: Esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü.

Esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp Anındaki Kıyafetleri: Siyah mont, siyah ayakkabı ve siyah bir çanta.

Ailenin korkulu bekleyişi sürüyor

Evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen evlatlarının yolunu gözleyen Üzüm ailesi, vatandaşlardan yardım bekliyor. Emniyet yetkilileri; eşkale uygun birini gören veya Zehra’nın nerede olduğuna dair en küçük bir bilgiye sahip olanların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın polis/jandarma birimine haber vermesi çağrısında bulundu.