  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12 Mart 1954: Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı (Şeyhulİslâm) Çin Savunma Bakanlığı uyardı! "Yapay zeka insan denetiminde olmalı" Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı Siyonistler saldırı dalgası başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar! 2 petrol tankeri hedef alındı! BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!
Gündem Zehra 10 gündür kayıp: Eskişehir emniyeti teyakkuza geçti!
Gündem

Zehra 10 gündür kayıp: Eskişehir emniyeti teyakkuza geçti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zehra 10 gündür kayıp: Eskişehir emniyeti teyakkuza geçti!

Eskişehir’de 2 Mart tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Zehra Üzüm’den tam 10 gündür iz yok. Üzüm ailesinin feryadı yürek yakarken, emniyet güçleri küçük kızı bulmak için şehri adeta abluka altına aldı.

2 Mart Pazartesi gününden bu yana sırra kadem basan Zehra Üzüm için ailesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulunmuştu. Aradan geçen 10 güne rağmen Zehra’dan tek bir hayat belirtisi gelmemesi endişeleri en üst seviyeye çıkardı. ESKİŞEHİR Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarını ve tüm ihbarları titizlikle inceleyerek arama çalışmalarını kentin dört bir yanına yaydı.

EGM’den vatandaşa "destek" mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Zehra’nın bulunabilmesi için şehirdeki vatandaşların cep telefonlarına acil kodlu bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, vatandaşlardan çevresine karşı duyarlı olmaları istenirken küçük kıza dair eşkal bilgileri de detaylıca paylaşıldı.

 

Kayıp Zehra'nın Eşkal Bilgileri:

  • Boy: 1,50 m
  • Kilo: 45 kg
  • Fiziksel Özellikler: Esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü.
  • Kayıp Anındaki Kıyafetleri: Siyah mont, siyah ayakkabı ve siyah bir çanta.

 

Ailenin korkulu bekleyişi sürüyor

Evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen evlatlarının yolunu gözleyen Üzüm ailesi, vatandaşlardan yardım bekliyor. Emniyet yetkilileri; eşkale uygun birini gören veya Zehra’nın nerede olduğuna dair en küçük bir bilgiye sahip olanların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın polis/jandarma birimine haber vermesi çağrısında bulundu.

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Yerel

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Şırnak polisi bir oldu: Kayıp 14 yaşındaki kız, 14 dakikada bulundu
Şırnak polisi bir oldu: Kayıp 14 yaşındaki kız, 14 dakikada bulundu

Gündem

Şırnak polisi bir oldu: Kayıp 14 yaşındaki kız, 14 dakikada bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23