SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor
Giriş Tarihi:

Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 238 bin 794 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 15,1 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede çıktı.

Foto - Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Foto - Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Foto - Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretildi.

Foto - Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış sürüyor

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kayıtlara geçti.

