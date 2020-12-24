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Aktüel Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama Başbakan ile başladı
Aktüel

Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama Başbakan ile başladı

Başbakan Halid es-Sabah: - "Bugün birkaç ay sürecek bir aşılama kampanyasını başlatıyoruz. Sizi temin ederim ki uygulamaya başlayacağımız aşı (Pfizer); güvenli ve uluslararası onaylı bir aşıdır ve en iyi çözümdür"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:41:17 -
Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama Başbakan ile başladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama kapsamında ilk aşı Başbakan Şeyh Sabah Halid es-Sabah'a yapıldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, ilk doz aşının yapıldığı Başbakan Halid es-Sabah, "Bugün birkaç ay sürecek bir aşılama kampanyasını başlatıyoruz. Sizi temin ederim ki uygulamaya başlayacağımız aşı (Pfizer); güvenli ve uluslararası onaylı bir aşıdır ve en iyi çözümdür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Gıda Denetleme Kurumu Müdür Yardımcısı Abdullah el-Bedir, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılan tetkikler sonucu onaylandığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Basil es-Sabah da aşının önce yaşlılar ve sağlık çalışanlarına uygulanacağını açıklamıştı.

Kuveyt'te son verilere göre, virüs nedeniyle bugüne kadar 924 kişi hayatını kaybetti, 148 bin 773 kişi de enfekte oldu.

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