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Aktüel Kuveyt'te hükümeti kurma görevi yeniden Halid es-Sabah'a verildi
Aktüel

Kuveyt'te hükümeti kurma görevi yeniden Halid es-Sabah'a verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:15:17 -
Kuveyt'te hükümeti kurma görevi yeniden Halid es-Sabah'a verildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni hükümeti kurma görevini yeniden Sabah Halid es-Sabah'a (67) verdi.

Kuveyt resmi ajansının (KUNA) haberine göre, yayınlanan Emirlik kararnamesiyle yeni hükümeti kurma görevi yeniden, istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a verildi.

Geçen pazar günü milletvekili seçim sonuçlarının duyurulmasından sonra, Başbakan Sabah anayasal bir adım olarak istifasını sunmuş, ardından Kuveyt Emiri Nevvaf da bu istifayı kabul etmişti.

Kuveyt'te son hükümet 2019'un Aralık ayında Sabah Halid başbakanlığında kurulmuştu.

Kuveyt'te dün gerçekleştirilen ve sabah saatlerinde resmi sonuçları açıklanan milletvekili seçiminde 50 sandalyeli Ulusal Meclis'e 31 yeni isim seçildi.

Önceki dönemden 19 milletvekilinin sandalyesini koruduğu seçimlerle mecliste yüzde 62'lik değişiklik yaşandı.

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