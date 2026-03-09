Kuveyt’te elektrik santralinde yangın! 1 İHA düşürüldü

  • İSTANBUL
Dünya

Kuveyt’in kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi’nde yakıt tanklarından birinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Kuveyt ordusu ayrıca İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Kuveyt’te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.

