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Kuveyt’i etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı felç etti

Kuveyt’in çeşitli bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası hayatı felç etti.

05 Nisan 2019 Cuma 23:25
Kuveyt’i etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı felç etti

Kuveyt’in çeşitli bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası hayatı felç etti. Vatandaşlara sokağa çıkamamaları yönünde uyarı yapıldı. Fırtınanın şiddeti anbean kameralara yansıdı.



Kuveyt’in çeşitli kentlerinde bugün şiddetli yağış ve kum fırtınaları yaşandı. Olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatırken Kuveyt Meteroloji Departmanı, saatte 70 kilometre hızı bulan rüzgar sebebi ile uyarıda bulundu.Fırtınaya ait sosyal medya görüntüleri ise yaşanan zor anları gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:25
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