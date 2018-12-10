Kuveyt Türk’ün yazılımı 20 ülkede kullanılacak

Türkiye’nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olan Kuveyt Türk’ün kurduğu Architecht teknoloji şirketi, yalnızca üç yılda ülkemizin büyük bir teknoloji ihracatçısına dönüştü. Aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60’dan fazla bankada, Kuveyt Türk’ün geliştirmiş olduğu bankacılık yazılımı kullanılacak. Toplamda 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı gerçekleştirilmiş olacak.

Teknoloji ihracatçısına dönüştü

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, “80’in üzerinde mühendis kadrosuna sahip Architecht firmamızla finans, mobil ve güvenlik teknolojileri alanında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Architecht, kısa bir süre içerisinde öncü ürünler geliştirmesinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü büyük projelerle bir teknoloji ihracatçısına dönüştü. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerimizde üretilen bankacılık projelerinin ticarileştirilmesiyle birlikte, yurtiçi ve yurtdışında milyon dolarlar seviyesinde satış yapıldı” dedi.