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Ekonomi Kuveyt Türk’ün dijital asistanı Selim görev başında
Ekonomi

Kuveyt Türk’ün dijital asistanı Selim görev başında

Hayata geçirdiği inovatif ürün ve hizmetlerle dikkat çeken Kuveyt Türk, dijital alandaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:20:00 -
Kuveyt Türk’ün dijital asistanı Selim görev başında

Kuveyt Türk, web sitesi, internet şubesi ve şubede artık dijital asistan ‘Selim’ ile müşterilerinin yardımına koşuyor. Finansal işlemlerin yanı sıra Kuveyt Türk’ün dijital hizmet ve ürünleri hakkında müşterilerin merak ettiği sorulara anında yanıt veren dijital asistan Selim, müşterilere hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor. Hayata geçirdikleri yeni uygulama hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları söyledi: “Değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar atıyoruz. Yeni dijital asistanımız Selim ile müşterilerimize daha hızlı ve verimli bir hizmet sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çözümümüzle operasyonel verimliliğimizi hem hizmet sunma noktasında hem de satış işlemlerinde artırırken, müşterilerimizin de kolaylıkla bireysel ihtiyaçlarını karşılayan hizmet ve ürünleri alabilmelerini sağlıyoruz. Selim ile sadece mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermekle kalmıyor aynı zamanda müşteri sayımızı da artırıyoruz. Dijital asistan Selim, şu ana kadar 1 milyonu aşan görüşmede 3 milyona yakın soruyu yanıtladı. Bunun sonucunda dijital kanallarımıza bilgi alma amaçlı gelen sorularda yüzde 34’e varan ciddi bir azalma gözlemledik. Bu sayede çağrı merkezlerimiz üzerinden müşterilerimize çok daha verimli bir hizmet sunabiliyoruz. Selim’in, kelime tabanlı aramalarda yüzde 97’lik doğru eşleştirme başarısına sahip olması da geliştirdiğimiz bu çözümün başarısını ortaya koyuyor.”

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