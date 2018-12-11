Kuveyt Türk’ün ‘Altın Günü’ İstanbul’da devam ediyor

Kuveyt Türk, aralık ayı boyunca da İstanbul’da Altın Toplama Günleri düzenleyecek. Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka, altın üzerinden kâr elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesapları sunuyor.

Ziynet altınlarını getirebilecekler

Banka bu kapsamda, 14 Aralık’a kadar Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, yarın Çiftlik Bağcılar, 13 Aralık’ta Sultançiftliği, Kavacık ve Avcılar, 14 Aralık’ta Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı şubelerinde Altın Toplama Günleri düzenleyecek. Altın Toplama Günleri kapsamında, vatandaşlar çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik ve kolye benzeri ziynet altınlarını belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek.