Kuveyt Türk'ten kanserli çocuklar için bağış

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kuveyt Türk olarak attığımız her adımda ülkemize bir değer kazandırmayı arzu ediyoruz. Zira bizi büyüten ve bizi biz yapan en önemli varlığın değerlerimiz olduğuna inanıyoruz. Darda ve zorda kalana elimizi uzatmak geleneğimizde, göreneğimizde var. Her zaman en büyük sorumluluğumuz insan anlayışıyla hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz. 2013 yılından itibaren bu anlayışla kanserli çocukların tedavileri süresince aileleriyle birlikte kalabildiği KAÇUV Aile Evi’ne destek oluyoruz’’ dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ

Kuveyt Türk, bugüne kadar 1’lerle umudu büyüterek kanserli çocuklara 1 milyon 629 bin lira değerinde yardım eli uzattı. Bu yılki kampanyaya da müşterilerinin yoğun ilgi göstereceklerini umduklarını vurgulayan Demir, ‘’Her zaman olduğu gibi hayır yarışında bizlerle birlikte olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın, İstanbul Valiliği’nin desteğiyle 2012 yılında hizmete sunduğu KAÇUV Aile Evi, kanserli çocukların tedavisi için İstanbul’a gelen ve maddi bakımdan dezavantajlı olan ailelerin ücretsiz şekilde konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez. KAÇUV Aile Evi, hem çocuklar hem de ebeveynleri için psikolojik destek hizmeti de vererek bu zorlu süreçte ailelerin yanında oluyor.