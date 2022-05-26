Kuveyt Türk’ten faizsiz ihracat finansmanında dünyada bir ilk: Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk’ün dış ticaret alanındaki en yeni ürünlerinden olan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, ihracat yapan tüzel müşterilere yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunuyor. Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI’ya Türkiye’den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştu. Kuveyt Türk, FCI bünyesindeki ilk işlemini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Yapılan ‘Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı’ işlemi, katılım finans alanında Türkiye ve dünyadaki ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

“İhracatçılarımızı destekliyor, iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “İhracatçı müşterilerimizin, değişen ve gelişen ekonomik koşullarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını gözeterek katılım finans prensipleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyor ve stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler üretiyoruz. Ülkemizin cari açığının kapanmasınaen büyük katkıyı sunan ihracatçılarımızı desteklemek ve iş süreçlerini kolaylaştırmak için satıcıya erken tahsilat avantajı, alıcıya da esnek ödeme kolaylığı sağlayan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzü müşterilerimizin hizmetine sunduk. Mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI’ya üyeliğe kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğumuzu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi de FCI bünyesinde katılım finans prensiplerine göre Türkiye’de ve dünyada ilk kez Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı işlemini gerçekleştiren kuruluş olma başarısını gösterdik. Bu hizmetimizle, ihracat yapan tüzel müşterilerimize, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerini bir araya getirdiğimiz geniş bir yelpazede çözüm sunuyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan sektörlere ve ihracat yapan firmalara yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Süreç nasıl işliyor?

“Plastik ürünü ihracatı yapan bir Türk firması (satıcı) düşünelim. Bu firma Fransa’da bir fuara katılıyor ve bir Fransız firma (alıcı) ürünleri beğeniyor ancak 90 gün vadeli mal mukabili (açık hesap) satış imkânı sunulması koşuluyla sipariş verebileceğini belirtiyor. Türk firması, ilk defa satış yapacağı Fransız alıcısına temkinli yaklaşmaktadır. Satıcı, işlemi güvenle gerçekleştirebilmek ve bunun yanında işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla bir yol aramaktadır. İşte bu noktada Kuveyt Türk’ün müşterilerine sunduğu kendinden teminatlı Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü devreye giriyor. Satıcı, başvurduğu Kuveyt Türk’ü işlemler için vekil tayin ederek alıcı için limit başvurusunda bulunuyor. Talebi alan Kuveyt Türk, başvuruyu ilgili ülkedeki muhabir kuruluşa iletiyor. Muhabir kuruluşun değerlendirmesinin akabinde alıcıya muhabir tarafından garanti limiti sağlanıyor. Muhabir kuruluş tarafından sağlanan garanti limiti ve şartları Kuveyt Türk tarafından satıcıya bildiriliyor. Satıcı, ihraç edeceği ürünleri güvence altına alarak alıcısının sunduğu şartları kabul ediyor. Satıcı ve alıcının anlaşmasıyla üretime başlanıyor. Satıcı, finansman kullanmak isterse faturayı kesmeden ve yüklemeyi yapmadan Kuveyt Türk’ten katılım finans prensiplerine uygun bir süreçle teklif talebinde bulunuyor. İcap ve kabulün akabinde finansman teklif sürecinin tamamlanmasıyla birlikte satıcı ürünün yüklemesini yaparak kesmiş olduğu faturayı Kuveyt Türk’e temlik ediyor. Kuveyt Türk, daha önce alıcı-satıcı arasında anlaşılan 90 günlük vadeye göre satıcıdan belirlenen vade ve fiyatla alıcının ihtiyacı olan malı peşin olarak alıp bedeli satıcıya peşin olarak ödüyor ve malı alıcıya satıyor. Muhabir kuruluş, 90 günlük vade geldiğinde ödemeyi alıcıdan tahsil ederek Kuveyt Türk hesabına gönderiyor. Bedeli alan Kuveyt Türk ise bu işleme istinaden masraflarını tahsil ederek kalan tutarı satıcının hesabına geçiyor. Alıcının ödeme yapmadığı durumda, satıcının sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmiş olması, ihmal, kusur ve ayıbının olmaması, alıcının bir ihtilaf ileri sürmemesi koşuluyla muhabir kuruluş tarafından vade +90 gün sonra ödeme Kuveyt Türk’e yapılıyor. Kuveyt Türk böylece, hem ihracat bedelinin tahsil edilmesine ve güvence altına alınmasına aracılık ederek hem de ihtiyaç duyması halinde müşterisine finansman desteğinde bulunarak Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı hizmetini sunmuş oluyor. Bu sayede Kuveyt Türk müşterisi olan satıcı, yaptığı ihracat sürecinde garanti, tahsilat ve finansman fonksiyonlarına tek bir ürünle ulaşmış oluyor.

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı hizmetinin satıcı (ihracatçı) firmalara faydaları

-Alıcının aczi ve ödeme güçlüğünden dolayı alacağın ödenmeme riskine karşılık, limit dahilinde fatura bedelinin %100’ü garanti altına alınır.

-Alacağın takibi ve tahsilat hizmeti sağlanır.

- Profesyonel tahsilat hizmeti sayesinde alacakların zamanında tahsil edilmesi bilançonun likit hale gelmesini sağlar.

-Finansman imkânı sayesinde işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

-Mevcut ve potansiyel alıcılar için güncel istihbarat sağlar.

-Yeni firmalarla çalışma olanağı,vadeli çalışma imkânı bulunmayan firmalarla vadeli çalışma olanağı ve vadeli çalışılan firmalarla vade uzatımıyla rekabet gücünün artmasını sağlar.